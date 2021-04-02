NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.04.2021 15:15
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922843
BIST
16:311.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,21
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
16:318,1084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1260
En Düşük
7,9826
16:319,5668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0238
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,5962
En Düşük
9,4208
16:31452,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,35
|Açılış
|: 452,32
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler16:31
|DERHL
|8,69
|22.046.588
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|275.880.502
|% 9,99
|
|IZFAS
|11,81
|37.110.067
|% 9,96
|
|BURVA
|37,54
|4.504.995
|% 9,96
|
|NTGAZ
|10,28
|127.904
|% 9,95
|
|UTPYA
|33,22
|1.075.165
|% -9,97
|
|GLRYH
|12,28
|37.198.102
|% -8,97
|
|MMCAS
|5,35
|98.940
|% -8,23
|
|VANGD
|7,86
|49.019.526
|% -6,21
|
|SNKRN
|33,20
|1.010.975
|% -5,68
|
|RTALB
|31,84
|816.146.358
|% -5,58
|
|KOZAL
|122,50
|631.981.107
|% 1,41
|
|TRILC
|73,00
|370.349.032
|% 9,04
|
|EKGYO
|1,91
|296.551.102
|% -0,52
|
|GOZDE
|7,88
|279.849.048
|% 5,35
|
|EKGYO
|1,91
|296.551.102
|% -0,52
|
|IHLGM
|1,13
|63.776.456
|% -0,88
|
|ODAS
|3,49
|150.932.973
|% -2,24
|
|GOZDE
|7,88
|279.849.048
|% 5,35
|
|CEMAS
|1,32
|37.560.548
|% -2,22
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1023
|8,1084
|% 0,03
|
|Euro
|9,5481
|9,5668
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,1727
|11,2288
|% -0,08
|
|Frank
|8,5657
|8,6173
|% -0,09
|
|Riyal
|2,1554
|2,1662
|% 0,01
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,18
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|-11,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:44TURGG
Yüzde -3.68 oranında düşüşle 131.00 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 534 adet işlem
-
16:43CUSAN
Yüzde 6.23 oranında artışla 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 129, 153 adet işlem
-
16:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, SAHOL
-
16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 2 kaybederek (% -0.10 ) 1, 231
-
16:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALKA, DERHL, JANTS, IZFAS, RAYSG, NIBAS, BURVA, NTGAZ