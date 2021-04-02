NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.04.2021 15:15
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922846
BIST
16:321.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,16
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
16:328,1085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1260
En Düşük
7,9826
16:329,5650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0256
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,5962
En Düşük
9,4208
16:32452,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,35
|Açılış
|: 452,32
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler16:32
|DERHL
|8,69
|22.046.588
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|275.882.156
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|28.704.205
|% 9,99
|
|BURVA
|37,54
|4.505.220
|% 9,96
|
|IZFAS
|11,81
|37.110.067
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,62
|565.039
|% -9,97
|
|UTPYA
|33,22
|1.075.165
|% -9,97
|
|GLRYH
|12,24
|37.301.626
|% -9,27
|
|MMCAS
|5,35
|98.940
|% -8,23
|
|EMNIS
|24,28
|1.510.518
|% -7,12
|
|GARAN
|7,01
|2.036.938.662
|% 0,00
|
|BJKAS
|9,33
|1.014.422.700
|% 1,86
|
|RTALB
|31,38
|818.685.395
|% -6,94
|
|SASA
|47,36
|680.141.080
|% 0,13
|
|KOZAL
|122,80
|636.252.363
|% 1,66
|
|GARAN
|7,01
|2.036.938.662
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|296.677.669
|% -1,04
|
|GSRAY
|4,01
|556.180.629
|% -0,99
|
|SKBNK
|1,21
|132.147.794
|% -1,63
|
|BJKAS
|9,33
|1.014.422.700
|% 1,86
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1037
|8,1085
|% 0,04
|
|Euro
|9,5447
|9,5650
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,1614
|11,2173
|% -0,19
|
|Frank
|8,5578
|8,6094
|% -0,18
|
|Riyal
|2,1538
|2,1646
|% -0,06
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|452
|453
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.985
|3.030
|1,00
|
|Tam
|2.971
|3.048
|3,26
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,58
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,79
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|