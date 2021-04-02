NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.04.2021 15:18
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922855
BIST
16:341.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
16:348,1094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0038
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1260
En Düşük
7,9826
16:349,5666
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0240
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,5962
En Düşük
9,4208
16:34452,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,39
|Açılış
|: 452,36
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler16:34
|DERHL
|8,69
|22.046.588
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|275.882.156
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|28.704.205
|% 9,99
|
|BURVA
|37,54
|4.505.220
|% 9,96
|
|IZFAS
|11,81
|37.110.067
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,62
|565.039
|% -9,97
|
|UTPYA
|33,22
|1.075.165
|% -9,97
|
|GLRYH
|12,24
|37.301.626
|% -9,27
|
|MMCAS
|5,35
|98.940
|% -8,23
|
|EMNIS
|24,28
|1.510.518
|% -7,12
|
|GARAN
|7,01
|2.036.938.662
|% 0,00
|
|BJKAS
|9,33
|1.014.422.700
|% 1,86
|
|RTALB
|31,38
|818.685.395
|% -6,94
|
|SASA
|47,36
|680.141.080
|% 0,13
|
|KOZAL
|122,80
|636.252.363
|% 1,66
|
|GARAN
|7,01
|2.036.938.662
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|296.677.669
|% -1,04
|
|GSRAY
|4,01
|556.180.629
|% -0,99
|
|SKBNK
|1,21
|132.147.794
|% -1,63
|
|BJKAS
|9,33
|1.014.422.700
|% 1,86
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1063
|8,1094
|% 0,05
|
|Euro
|9,5420
|9,5666
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,1612
|11,2172
|% -0,19
|
|Frank
|8,5612
|8,6127
|% -0,15
|
|Riyal
|2,1536
|2,1644
|% -0,07
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,35
|
|Cumhuriyet
|2.986
|3.031
|2,00
|
|Tam
|2.971
|3.048
|3,26
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,58
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,79
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:47XU100
Endeks 1, 427 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 13, 351.00 milyon TL de
-
16:47IZFAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 11.81 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 205, 732 adet işlem
-
16:46ULUUN
Yüzde 7.57 oranında artışla 16.48 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 888, 774 adet işlem
-
16:45GLRYH
Yüzde -9.27 oranında düşüşle 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 887, 343 adet işlem
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16:44TURGG
Yüzde -3.68 oranında düşüşle 131.00 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 534 adet işlem