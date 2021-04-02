NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
02.04.2021 15:20
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922861
BIST
16:421.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,68
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
16:428,1114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0058
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1260
En Düşük
7,9826
16:429,5650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0256
|Açılış
|: 9,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,5962
En Düşük
9,4208
16:42452,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,07
|Açılış
|: 452,05
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler16:42
|DERHL
|8,69
|22.089.482
|% 10,00
|
|ALKA
|20,36
|28.926.536
|% 9,99
|
|JANTS
|827,00
|276.005.379
|% 9,99
|
|ORGE
|13,24
|99.281.401
|% 9,97
|
|IZFAS
|11,81
|37.192.855
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,62
|565.039
|% -9,97
|
|UTPYA
|33,22
|1.075.165
|% -9,97
|
|GLRYH
|12,15
|38.357.267
|% -9,93
|
|RTALB
|30,86
|846.322.262
|% -8,48
|
|MMCAS
|5,35
|98.940
|% -8,23
|
|GARAN
|7,01
|2.073.494.420
|% 0,00
|
|BJKAS
|9,38
|1.051.187.167
|% 2,40
|
|RTALB
|30,86
|846.322.262
|% -8,48
|
|SASA
|47,20
|687.005.837
|% -0,21
|
|KOZAL
|122,80
|679.123.701
|% 1,66
|
|GARAN
|7,01
|2.073.494.420
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|332.287.135
|% -0,52
|
|GSRAY
|4,02
|569.781.121
|% -0,74
|
|BJKAS
|9,38
|1.051.187.167
|% 2,40
|
|SKBNK
|1,21
|132.436.120
|% -1,63
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1045
|8,1114
|% 0,07
|
|Euro
|9,5458
|9,5650
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,1693
|11,2253
|% -0,11
|
|Frank
|8,5671
|8,6187
|% -0,08
|
|Riyal
|2,1545
|2,1653
|% -0,03
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,35
|
|Cumhuriyet
|2.986
|3.031
|2,00
|
|Tam
|2.971
|3.048
|3,26
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,58
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,79
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
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16:53CELHA
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 897, 421 adet işlem
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16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 34 kaybederek (% -0.36 ) 1, 459
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16:52
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, EKGYO, TRKCM
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16:52XU100
Endeks 1, 426 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 13, 478.00 milyon TL de
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16:51EDIP
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 3.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 895, 241 adet işlem