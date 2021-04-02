NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
02.04.2021 15:21
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922864
BIST
16:411.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,97
|Açılış
|: 1.435
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|Önceki Kapanış
|: 1.427
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1.439
En Düşük
1.424
16:418,1111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0055
|Açılış
|: 8,0850
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|Önceki Kapanış
|: 8,1150
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8,1260
En Düşük
7,9826
16:419,5638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0268
|Açılış
|: 9,5200
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|Önceki Kapanış
|: 9,5450
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9,5962
En Düşük
9,4208
16:41452,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,11
|Açılış
|: 452,08
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|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler16:41
|DERHL
|8,69
|22.089.482
|% 10,00
|
|ALKA
|20,36
|28.824.308
|% 9,99
|
|JANTS
|827,00
|275.950.797
|% 9,99
|
|BURVA
|37,54
|4.544.112
|% 9,96
|
|IZFAS
|11,81
|37.117.472
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,62
|565.039
|% -9,97
|
|UTPYA
|33,22
|1.075.165
|% -9,97
|
|GLRYH
|12,15
|38.266.325
|% -9,93
|
|RTALB
|30,80
|842.490.004
|% -8,66
|
|MMCAS
|5,35
|98.940
|% -8,23
|
|GARAN
|7,00
|2.072.047.413
|% -0,14
|
|BJKAS
|9,45
|1.047.186.110
|% 3,17
|
|RTALB
|30,80
|842.490.004
|% -8,66
|
|SASA
|47,20
|685.308.272
|% -0,21
|
|KOZAL
|122,70
|676.335.774
|% 1,57
|
|GARAN
|7,00
|2.072.047.413
|% -0,14
|
|EKGYO
|1,91
|330.098.925
|% -0,52
|
|GSRAY
|4,04
|568.183.750
|% -0,25
|
|BJKAS
|9,45
|1.047.186.110
|% 3,17
|
|SKBNK
|1,21
|132.418.335
|% -1,63
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1012
|8,1111
|% 0,07
|
|Euro
|9,5387
|9,5638
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,1690
|11,2251
|% -0,12
|
|Frank
|8,5686
|8,6202
|% -0,06
|
|Riyal
|2,1539
|2,1647
|% -0,06
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,18
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|-11,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|