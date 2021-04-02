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NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname

02.04.2021 15:22



NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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Hayır (No)
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Güncel İzahname



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922868


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ALKA 20,36 28.926.536 % 9,99  
JANTS 827,00 276.005.379 % 9,99  
ORGE 13,24 99.281.401 % 9,97  
IZFAS 11,81 37.192.855 % 9,96  
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Riyal 2,1544 2,1652 % -0,04  
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Altın Ons 1.735 1.735 5,92  
Altın Gr. 452 453 1,56  
Cumhuriyet 2.985 3.030 1,00  
Tam 2.971 3.048 3,26  
Yarım 1.436 1.474 1,58  
Çeyrek 720 737 0,79  
Gümüş.Ons 24,93 24,96 0,00  
Gümüş Gr. 6,50 6,51 -0,01  
B. Petrol 64,67 64,67 0,04  
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