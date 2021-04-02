NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
02.04.2021 15:23
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922871
BIST
17:081.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,56
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
17:088,1313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0257
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1424
En Düşük
7,9826
17:089,5947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0041
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
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9,5962
En Düşük
9,4208
17:08452,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,59
|Açılış
|: 452,57
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler17:08
|DERHL
|8,69
|22.101.500
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|276.334.525
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|29.011.885
|% 9,99
|
|NIBAS
|20,94
|24.133.408
|% 9,98
|
|ORGE
|13,24
|103.098.843
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,62
|565.039
|% -9,97
|
|UTPYA
|33,22
|1.075.165
|% -9,97
|
|GLRYH
|12,15
|39.276.883
|% -9,93
|
|MMCAS
|5,35
|98.940
|% -8,23
|
|RTALB
|31,00
|875.074.723
|% -8,07
|
|GARAN
|7,01
|2.133.620.154
|% 0,00
|
|BJKAS
|9,34
|1.091.721.521
|% 1,97
|
|RTALB
|31,00
|875.074.723
|% -8,07
|
|KOZAL
|123,50
|781.753.412
|% 2,24
|
|SASA
|47,26
|696.505.037
|% -0,08
|
|GARAN
|7,01
|2.133.620.154
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|333.997.113
|% -0,52
|
|GSRAY
|4,00
|582.897.011
|% -1,23
|
|BJKAS
|9,34
|1.091.721.521
|% 1,97
|
|SKBNK
|1,21
|132.780.581
|% -1,63
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1287
|8,1313
|% 0,32
|
|Euro
|9,5710
|9,5947
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,1835
|11,2396
|% 0,01
|
|Frank
|8,5775
|8,6292
|% 0,05
|
|Riyal
|2,1561
|2,1669
|% 0,04
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,23
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.968
|3.043
|-1,06
|
|Yarım
|1.435
|1.472
|-0,51
|
|Çeyrek
|720
|736
|-0,25
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|