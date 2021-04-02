NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
02.04.2021 15:25
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922880
BIST
17:081.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,56
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
17:088,1313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0257
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1424
En Düşük
7,9826
17:089,5947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0041
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,5962
En Düşük
9,4208
17:08452,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,59
|Açılış
|: 452,57
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler17:08
|DERHL
|8,69
|22.101.509
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|276.334.525
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|29.018.217
|% 9,99
|
|NIBAS
|20,94
|24.135.712
|% 9,98
|
|ORGE
|13,24
|103.174.483
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,62
|565.039
|% -9,97
|
|UTPYA
|33,22
|1.075.165
|% -9,97
|
|GLRYH
|12,15
|39.281.743
|% -9,93
|
|MMCAS
|5,35
|98.940
|% -8,23
|
|RTALB
|31,00
|875.837.206
|% -8,07
|
|GARAN
|7,01
|2.134.873.719
|% 0,00
|
|BJKAS
|9,32
|1.097.313.654
|% 1,75
|
|RTALB
|31,00
|875.837.206
|% -8,07
|
|KOZAL
|123,50
|785.487.818
|% 2,24
|
|SASA
|47,24
|697.654.500
|% -0,13
|
|GARAN
|7,01
|2.134.873.719
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|334.061.898
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,00
|584.626.732
|% -1,23
|
|BJKAS
|9,32
|1.097.313.654
|% 1,75
|
|SKBNK
|1,21
|132.781.018
|% -1,63
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1287
|8,1313
|% 0,32
|
|Euro
|9,5710
|9,5947
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,1811
|11,2372
|% -0,01
|
|Frank
|8,5746
|8,6263
|% 0,01
|
|Riyal
|2,1562
|2,1670
|% 0,05
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|452
|453
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|