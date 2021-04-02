NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
02.04.2021 15:26
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922884
BIST
16:421.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,66
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
16:428,1114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0058
|Açılış
|: 64,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 64,6300
|
8,1260
En Düşük
7,9826
16:429,5650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0256
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1500
|
9,5962
En Düşük
9,4208
16:426,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,01
|Açılış
|: 6,50
|
|Önceki Kapanış
|: 6,52
|
6,53
En Düşük
6,41
BIST En Aktif Hisseler16:41
|DERHL
|8,69
|22.089.482
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|275.950.797
|% 9,99
|
|IZFAS
|11,81
|37.117.472
|% 9,96
|
|NTGAZ
|10,28
|128.089
|% 9,95
|
|ORGE
|13,20
|98.246.632
|% 9,63
|
|UTPYA
|33,22
|1.075.165
|% -9,97
|
|RTALB
|30,80
|842.490.004
|% -8,66
|
|MMCAS
|5,35
|98.940
|% -8,23
|
|VANGD
|7,78
|49.718.438
|% -7,16
|
|FLAP
|5,24
|11.481.015
|% -5,76
|
|RTALB
|30,80
|842.490.004
|% -8,66
|
|KOZAL
|122,70
|676.335.774
|% 1,57
|
|TRILC
|72,80
|373.986.822
|% 8,74
|
|EKGYO
|1,91
|330.098.925
|% -0,52
|
|GOZDE
|7,79
|299.055.642
|% 4,14
|
|EKGYO
|1,91
|330.098.925
|% -0,52
|
|IHLGM
|1,13
|65.788.034
|% -0,88
|
|ODAS
|3,48
|151.971.900
|% -2,52
|
|GOZDE
|7,79
|299.055.642
|% 4,14
|
|CEMAS
|1,32
|37.834.589
|% -2,22
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1045
|8,1114
|% 0,07
|
|Euro
|9,5458
|9,5650
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,1690
|11,2251
|% -0,12
|
|Frank
|8,5686
|8,6202
|% -0,06
|
|Riyal
|2,1539
|2,1647
|% -0,06
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,11
|
|Cumhuriyet
|2.986
|3.031
|2,00
|
|Tam
|2.970
|3.045
|0,83
|
|Yarım
|1.436
|1.473
|0,41
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,50
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|