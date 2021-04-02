NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
02.04.2021 15:25
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922878
BIST
17:041.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,83
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
17:048,1217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0161
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1293
En Düşük
7,9826
17:049,5819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0087
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,5962
En Düşük
9,4208
17:04452,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,65
|Açılış
|: 452,62
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler17:04
|DERHL
|8,69
|22.101.500
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|276.321.293
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|28.953.309
|% 9,99
|
|NIBAS
|20,94
|24.133.387
|% 9,98
|
|ORGE
|13,24
|102.966.337
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,62
|565.039
|% -9,97
|
|UTPYA
|33,22
|1.075.165
|% -9,97
|
|GLRYH
|12,15
|39.215.161
|% -9,93
|
|MMCAS
|5,35
|98.940
|% -8,23
|
|RTALB
|31,08
|872.095.864
|% -7,83
|
|GARAN
|7,02
|2.112.272.324
|% 0,14
|
|BJKAS
|9,41
|1.087.261.589
|% 2,73
|
|RTALB
|31,08
|872.095.864
|% -7,83
|
|KOZAL
|123,60
|768.585.762
|% 2,32
|
|SASA
|47,32
|694.508.526
|% 0,04
|
|GARAN
|7,02
|2.112.272.324
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,92
|333.854.735
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,02
|580.955.784
|% -0,74
|
|BJKAS
|9,41
|1.087.261.589
|% 2,73
|
|SKBNK
|1,21
|132.726.515
|% -1,63
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1194
|8,1217
|% 0,20
|
|Euro
|9,5587
|9,5819
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,1738
|11,2298
|% -0,07
|
|Frank
|8,5723
|8,6240
|% -0,02
|
|Riyal
|2,1545
|2,1653
|% -0,03
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.986
|3.031
|2,00
|
|Tam
|2.968
|3.043
|-1,06
|
|Yarım
|1.435
|1.472
|-0,51
|
|Çeyrek
|720
|736
|-0,25
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:16AVGYO
Yüzde 4.72 oranında artışla 3.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 938, 916 adet işlem
-
17:15GEDZA
Yüzde 4.04 oranında artışla 37.56 lira fiyatla işlem gören hissede 381, 295 adet işlem
-
17:14BANVT
Yüzde 9.12 oranında artışla 60.45 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 577 adet işlem
-
17:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 76 kaybederek (% -0.06 ) 1, 231
-
17:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RAYSG, NIBAS, ALKA, BURVA, JANTS, IZFAS, DERHL, ORGE, NTGAZ