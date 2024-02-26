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NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname

26.02.2024 14:55
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname


NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251899


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Riyal 8,2739 8,3154 % 0,27  
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Gümüş ONS 22,53 22,56 % 0,66  
Platin 881,48 883,32 % 0,66  
Paladyum 960,74 963,25 % 0,66  
Brent Pet. 80,67 80,67 % 0,66  
Altın Ons 2.026,94 2.027,27 % 0,66  
Seans Raporu 17:28
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