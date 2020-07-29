NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 17:19
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863471
BIST
17:101.131
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -21,51
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
17:106,9777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0438
|Açılış
|: 7,0730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9843
En Düşük
6,9132
17:108,2282
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0927
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2323
En Düşük
8,1145
17:10437,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,71
|Açılış
|: 437,65
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|11,88
|17.461.681
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.341.014
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|135.841.379
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|43.792.781
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.523.521
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|726.601
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|FRIGO
|28,00
|607.910
|% -9,03
|
|ASELS
|35,44
|2.036.539.407
|% -2,85
|
|GUSGR
|6,16
|1.545.092.377
|% 3,36
|
|GARAN
|7,14
|1.210.665.121
|% -3,51
|
|EKGYO
|2,18
|1.151.163.733
|% -1,80
|
|KRDMD
|2,99
|751.854.845
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,18
|1.151.163.733
|% -1,80
|
|IHLAS
|0,90
|229.358.188
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,16
|1.545.092.377
|% 3,36
|
|TSKB
|1,14
|289.356.846
|% -2,56
|
|KRDMD
|2,99
|751.854.845
|% -1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0226
|9,0679
|% 0,96
|
|Frank
|7,5795
|7,6251
|% 0,78
|
|Riyal
|1,8525
|1,8618
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|-6,30
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,14
|
|Cumhuriyet
|2.877
|2.909
|13,40
|
|Tam
|2.963
|3.001
|22,70
|
|Yarım
|1.438
|1.460
|6,70
|
|Çeyrek
|721
|731
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|5,42
|5,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,95
|43,95
|0,34
|