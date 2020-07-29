NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 17:19
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863474
BIST
17:101.131
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -21,51
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
17:106,9809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0470
|Açılış
|: 7,0730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9843
En Düşük
6,9132
17:108,2257
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0902
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2323
En Düşük
8,1145
17:10437,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,78
|Açılış
|: 437,65
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|11,88
|18.175.194
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.355.306
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|43.842.439
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|135.841.379
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.524.257
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|726.601
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|FRIGO
|28,00
|607.910
|% -9,03
|
|ASELS
|35,54
|2.043.877.122
|% -2,58
|
|GUSGR
|6,19
|1.548.208.442
|% 3,86
|
|GARAN
|7,15
|1.217.697.890
|% -3,38
|
|EKGYO
|2,17
|1.152.373.766
|% -2,25
|
|KRDMD
|2,99
|751.940.381
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,17
|1.152.373.766
|% -2,25
|
|IHLAS
|0,90
|229.426.912
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,19
|1.548.208.442
|% 3,86
|
|TSKB
|1,14
|289.516.207
|% -2,56
|
|KRDMD
|2,99
|751.940.381
|% -1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0228
|9,0681
|% 0,96
|
|Frank
|7,5800
|7,6257
|% 0,79
|
|Riyal
|1,8526
|1,8619
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-4,88
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.872
|2.905
|9,20
|
|Tam
|2.959
|2.996
|18,40
|
|Yarım
|1.436
|1.458
|4,60
|
|Çeyrek
|720
|730
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,93
|43,93
|0,32
|
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