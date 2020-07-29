NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 17:27
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863486
BIST
17:121.132
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -21,13
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
17:126,9785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0446
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9843
En Düşük
6,9132
17:128,2404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1049
|Açılış
|: 8,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2404
En Düşük
8,1145
17:12437,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,96
|Açılış
|: 437,83
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|11,88
|18.472.075
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|135.877.129
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.362.257
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|43.842.439
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.551.677
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|726.601
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|TDGYO
|5,21
|17.375.808
|% -9,71
|
|ASELS
|35,60
|2.053.412.558
|% -2,41
|
|GUSGR
|6,19
|1.553.673.679
|% 3,86
|
|GARAN
|7,16
|1.226.003.677
|% -3,24
|
|EKGYO
|2,19
|1.158.401.030
|% -1,35
|
|KRDMD
|3,00
|763.437.068
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,19
|1.158.401.030
|% -1,35
|
|IHLAS
|0,90
|229.461.007
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,00
|763.437.068
|% -0,99
|
|GUSGR
|6,19
|1.553.673.679
|% 3,86
|
|TSKB
|1,14
|290.119.690
|% -2,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0243
|9,0696
|% 0,98
|
|Frank
|7,5812
|7,6269
|% 0,80
|
|Riyal
|1,8525
|1,8618
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|-11,86
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.875
|2.907
|11,30
|
|Tam
|2.961
|2.998
|20,50
|
|Yarım
|1.437
|1.459
|5,70
|
|Çeyrek
|721
|730
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,05
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,42
|5,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|44,09
|44,09
|0,48
|