NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 17:27
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863489
BIST
17:121.132
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -21,13
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
17:126,9785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0446
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9843
En Düşük
6,9132
17:128,2404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1049
|Açılış
|: 8,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2404
En Düşük
8,1145
17:12437,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,00
|Açılış
|: 437,87
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|IHYAY
|1,43
|135.878.559
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.362.257
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|43.842.439
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|QNBFB
|80,90
|55.694.818
|% 9,99
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.563.790
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|726.601
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|TDGYO
|5,22
|17.496.668
|% -9,53
|
|ASELS
|35,50
|2.061.630.087
|% -2,69
|
|GUSGR
|6,17
|1.559.172.463
|% 3,52
|
|GARAN
|7,15
|1.244.787.807
|% -3,38
|
|EKGYO
|2,18
|1.159.121.376
|% -1,80
|
|KRDMD
|2,99
|769.125.757
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,18
|1.159.121.376
|% -1,80
|
|IHLAS
|0,89
|232.055.589
|% -1,11
|
|KRDMD
|2,99
|769.125.757
|% -1,32
|
|GUSGR
|6,17
|1.559.172.463
|% 3,52
|
|TSKB
|1,14
|292.686.592
|% -2,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0226
|9,0678
|% 0,96
|
|Frank
|7,5793
|7,6249
|% 0,78
|
|Riyal
|1,8519
|1,8612
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|-6,30
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,14
|
|Cumhuriyet
|2.877
|2.909
|13,40
|
|Tam
|2.963
|3.001
|22,70
|
|Yarım
|1.438
|1.460
|6,70
|
|Çeyrek
|721
|731
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|5,42
|5,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,95
|43,95
|0,34
|