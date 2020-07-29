NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 17:28
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863490
BIST
17:251.132
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -20,38
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
17:256,9779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0440
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9843
En Düşük
6,9132
17:258,2341
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0986
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2341
En Düşük
8,1145
17:25436,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,11
|Açılış
|: 436,60
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|6,05
|43.874.698
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.439.341
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|135.911.875
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|20.540.992
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.566.734
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|726.601
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|TDGYO
|5,21
|17.962.948
|% -9,71
|
|ASELS
|35,44
|2.085.500.080
|% -2,85
|
|GUSGR
|6,17
|1.568.307.093
|% 3,52
|
|GARAN
|7,14
|1.289.472.571
|% -3,51
|
|EKGYO
|2,17
|1.172.860.081
|% -2,25
|
|KRDMD
|2,99
|779.201.276
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,17
|1.172.860.081
|% -2,25
|
|IHLAS
|0,90
|233.746.416
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,99
|779.201.276
|% -1,32
|
|GUSGR
|6,17
|1.568.307.093
|% 3,52
|
|TSKB
|1,14
|293.346.557
|% -2,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0281
|9,0734
|% 1,02
|
|Frank
|7,5887
|7,6344
|% 0,90
|
|Riyal
|1,8545
|1,8638
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-7,63
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,07
|
|Cumhuriyet
|2.866
|2.903
|7,30
|
|Tam
|2.952
|2.994
|16,50
|
|Yarım
|1.433
|1.457
|3,70
|
|Çeyrek
|719
|729
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|5,39
|5,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,41
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