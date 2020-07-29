BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|78,10
|16.461.444
|% 10,00
|KRGYO
|6,05
|43.874.698
|% 10,00
|IHYAY
|1,43
|135.911.875
|% 10,00
|VKFYO
|11,88
|20.540.992
|% 10,00
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,0300
|9,0752
|% 1,04
|Frank
|7,5852
|7,6309
|% 0,86
|Riyal
|1,8539
|1,8632
|% 0,63
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|-11,86
|Altın Gr.
|438
|438
|0,78
|Cumhuriyet
|2.875
|2.907
|11,30
|Tam
|2.961
|2.998
|20,50
|Yarım
|1.437
|1.459
|5,70
|Çeyrek
|721
|730
|2,80
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,05
|-0,37
|Gümüş Gr.
|5,42
|5,43
|-0,02
|B. Petrol
|44,09
|44,09
|0,48
Seans Raporu
- 17:38NIBAS Yüzde -9.96 oranında düşüşle 16.73 lira fiyatla işlem gören hissede 400, 123 adet işlem
- 17:37XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -30, 23 kaybederek (% -2.32 ) 1, 271
- 17:37XU100 Endeks 1, 133 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 74 altında . İşlem hacmi 21, 048.00 milyon TL de
- 17:37AKMGY Yüzde -6.00 oranında düşüşle 40.44 lira fiyatla işlem gören hissede 353, 609 adet işlem
- 17:34TKNSA Yüzde -5.64 oranında düşüşle 6.52 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 051, 583 adet işlem