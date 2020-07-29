NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 17:35
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863494
BIST
17:221.132
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -21,00
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
17:226,9790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0451
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9843
En Düşük
6,9132
17:228,2271
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0916
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2323
En Düşük
8,1145
17:22436,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,10
|Açılış
|: 436,94
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|11,88
|20.546.932
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.466.598
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|43.874.698
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|135.911.875
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.698.517
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|726.601
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|FRIGO
|28,00
|607.910
|% -9,03
|
|ASELS
|35,42
|2.091.430.210
|% -2,91
|
|GUSGR
|6,25
|1.602.444.307
|% 4,87
|
|GARAN
|7,13
|1.305.375.177
|% -3,65
|
|EKGYO
|2,19
|1.183.424.413
|% -1,35
|
|KRDMD
|2,99
|779.365.994
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,19
|1.183.424.413
|% -1,35
|
|IHLAS
|0,90
|233.819.991
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,25
|1.602.444.307
|% 4,87
|
|KRDMD
|2,99
|779.365.994
|% -1,32
|
|TSKB
|1,14
|293.884.921
|% -2,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0292
|9,0744
|% 1,03
|
|Frank
|7,5879
|7,6336
|% 0,89
|
|Riyal
|1,8542
|1,8635
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.947
|2.992
|77,00
|
|Tam
|2.961
|2.998
|20,30
|
|Yarım
|1.437
|1.459
|5,60
|
|Çeyrek
|721
|730
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,06
|-0,36
|
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