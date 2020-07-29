NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 17:35
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863502
BIST
18:051.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -17,15
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
18:056,9909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0570
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
7,0042
En Düşük
6,9132
18:058,2545
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1190
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2715
En Düşük
8,1145
18:05440,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,50
|Açılış
|: 440,37
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,93
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|27,74
|3.858.700
|% 9,99
|
|DOBUR
|24,52
|4.176.521
|% 9,96
|
|BURCE
|28,50
|10.311.709
|% 9,95
|
|ARENA
|23,04
|38.856.728
|% 9,92
|
|DEVA
|21,40
|252.549.395
|% 9,91
|
|AKMGY
|38,72
|18.366.725
|% -10,00
|
|KENT
|2.408,00
|17.567.313
|% -10,00
|
|NUGYO
|7,44
|68.524.895
|% -9,49
|
|KUTPO
|32,20
|55.437.151
|% -8,21
|
|FRIGO
|28,28
|1.064.829
|% -8,12
|
|ASELS
|35,28
|2.309.536.364
|% -3,29
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|GARAN
|7,10
|1.589.460.764
|% -4,05
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|IHLAS
|0,91
|253.237.671
|% 1,11
|
|TSKB
|1,15
|320.276.841
|% -1,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0217
|9,0669
|% 0,95
|
|Frank
|7,6006
|7,6464
|% 1,06
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|-0,76
|
|Altın Gr.
|439
|439
|1,97
|
|Cumhuriyet
|2.879
|2.921
|25,20
|
|Tam
|2.966
|3.011
|32,60
|
|Yarım
|1.440
|1.465
|11,50
|
|Çeyrek
|722
|735
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|5,40
|5,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|44,06
|44,06
|0,45
|
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