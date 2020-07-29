NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 17:36
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863504
BIST
17:381.129
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -23,62
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
17:386,9727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0388
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9843
En Düşük
6,9132
17:388,2390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1035
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2390
En Düşük
8,1145
17:38437,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,80
|Açılış
|: 437,66
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|68.294.104
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|44.754.816
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|20.566.083
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|135.913.844
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.505.492
|% 10,00
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|POLTK
|149,20
|726.601
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|NUGYO
|7,45
|67.148.431
|% -9,37
|
|KUTPO
|31,90
|51.197.580
|% -9,06
|
|ASELS
|35,18
|2.144.432.878
|% -3,56
|
|GUSGR
|6,31
|1.733.883.592
|% 5,87
|
|GARAN
|7,11
|1.375.178.580
|% -3,92
|
|EKGYO
|2,17
|1.210.297.599
|% -2,25
|
|KRDMD
|2,97
|785.521.794
|% -1,98
|
|EKGYO
|2,17
|1.210.297.599
|% -2,25
|
|GUSGR
|6,31
|1.733.883.592
|% 5,87
|
|IHLAS
|0,90
|238.532.177
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,97
|785.521.794
|% -1,98
|
|TSKB
|1,14
|297.688.838
|% -2,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0237
|9,0689
|% 0,97
|
|Frank
|7,5917
|7,6375
|% 0,94
|
|Riyal
|1,8550
|1,8643
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-7,63
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,07
|
|Cumhuriyet
|2.866
|2.903
|7,30
|
|Tam
|2.952
|2.994
|16,50
|
|Yarım
|1.433
|1.457
|3,70
|
|Çeyrek
|719
|729
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|5,39
|5,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,41
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