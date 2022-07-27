NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2022 22:18
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunuş Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048387
BIST
12:452.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 19,73
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
12:4517,9405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0614
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9405
En Düşük
17,8370
12:4518,2785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,2082
12:451.006,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 9,17
|Açılış
|: 1.006,41
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler12:43
|PRKAB
|29,04
|165.813.277
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|15.729.137
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|712.263
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|502.238
|% 9,97
|
|DIRIT
|3,68
|163.804
|% 9,85
|
|LIDFA
|9,83
|100.285.242
|% -9,98
|
|MTRKS
|57,95
|14.994.676
|% -6,76
|
|FENER
|51,55
|183.216.974
|% -5,59
|
|ESCOM
|20,80
|13.384.378
|% -4,76
|
|MIPAZ
|7,75
|19.379.015
|% -4,67
|
|THYAO
|50,55
|1.715.778.566
|% 1,71
|
|SISE
|21,54
|1.034.955.280
|% 1,89
|
|EKGYO
|3,25
|682.851.510
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,77
|657.360.666
|% -0,83
|
|EREGL
|27,40
|512.286.415
|% 0,66
|
|EKGYO
|3,25
|682.851.510
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,77
|657.360.666
|% -0,83
|
|SKBNK
|1,64
|202.504.744
|% 1,23
|
|TSKB
|2,59
|235.755.868
|% -1,15
|
|HLGYO
|2,37
|172.046.291
|% 7,24
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9274
|17,9358
|% 0,32
|
|Euro
|18,2598
|18,2891
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,7324
|21,8414
|% 0,28
|
|Frank
|18,6366
|18,7489
|% 0,41
|
|Riyal
|4,7593
|4,7832
|% 0,27
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|8,26
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|9,11
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|97,00
|
|Tam
|6.756
|6.811
|20,00
|
|Yarım
|3.292
|3.330
|10,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|0,22
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,88
|