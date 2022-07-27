NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2022 22:22
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunuş Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048400
BIST
12:442.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 20,20
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
12:4417,9374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0583
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9374
En Düşük
17,8370
12:4418,2762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,2082
12:441.006,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 9,17
|Açılış
|: 1.006,41
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler12:44
|PRKAB
|29,04
|166.181.011
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|15.989.876
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|712.263
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|502.238
|% 9,97
|
|DIRIT
|3,68
|163.804
|% 9,85
|
|LIDFA
|9,83
|100.410.495
|% -9,98
|
|MTRKS
|57,95
|15.032.958
|% -6,76
|
|FENER
|51,55
|185.023.781
|% -5,59
|
|MIPAZ
|7,75
|19.417.210
|% -4,67
|
|PEGYO
|2,20
|30.619.678
|% -4,35
|
|THYAO
|50,55
|1.732.613.956
|% 1,71
|
|SISE
|21,54
|1.038.433.900
|% 1,89
|
|EKGYO
|3,25
|682.878.013
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,77
|657.424.139
|% -0,83
|
|EREGL
|27,46
|516.835.960
|% 0,88
|
|EKGYO
|3,25
|682.878.013
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,77
|657.424.139
|% -0,83
|
|SKBNK
|1,65
|202.507.511
|% 1,85
|
|TSKB
|2,59
|235.757.876
|% -1,15
|
|HLGYO
|2,37
|172.100.370
|% 7,24
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9298
|17,9374
|% 0,33
|
|Euro
|18,2477
|18,2762
|% 0,01
|
|Sterlin
|21,7333
|21,8423
|% 0,29
|
|Frank
|18,6429
|18,7552
|% 0,45
|
|Riyal
|4,7589
|4,7828
|% 0,26
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|11,86
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|9,82
|
|Cumhuriyet
|6.725
|6.825
|92,00
|
|Tam
|6.760
|6.814
|23,00
|
|Yarım
|3.294
|3.332
|12,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.665
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,41
|19,43
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,23
|0,24
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,02
|