NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.07.2023 16:39
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1 Ocak-30 Haziran 2023 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177357
BIST
'
17:207.210
En Düşük
|Değişim
|: 2,02%
|| 142,48
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
17:2026,9282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0517
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
17:2029,7433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1054
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
17:201.705,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 11,87
|Açılış
|: 1.704,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler17:18
|CWENE
|286,10
|702.766.203
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|826.797.249
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|589.024.701
|% 10,00
|
|HUNER
|11,00
|379.074.476
|% 10,00
|
|INGRM
|1.012,00
|71.972.769
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|371.153.608
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|377.850.631
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|13.543.113
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|3.949.445
|% -9,96
|
|DGGYO
|46,60
|222.815.394
|% -7,54
|
|EREGL
|41,62
|11.412.553.948
|% 8,22
|
|THYAO
|234,30
|7.761.685.971
|% -0,30
|
|ASTOR
|111,40
|6.635.474.065
|% 9,97
|
|YKBNK
|14,09
|6.483.234.597
|% 1,00
|
|KRDMD
|25,48
|5.593.168.580
|% 7,33
|
|EKGYO
|8,78
|4.904.699.370
|% 3,29
|
|YKBNK
|14,09
|6.483.234.597
|% 1,00
|
|ZOREN
|4,31
|1.386.304.453
|% 6,16
|
|EREGL
|41,62
|11.412.553.948
|% 8,22
|
|ISCTR
|15,10
|3.888.510.965
|% 0,33
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9225
|26,9282
|% 0,19
|
|Euro
|29,7292
|29,7433
|% 0,36
|
|Sterlin
|34,5114
|34,6845
|% 0,25
|
|Frank
|30,9013
|31,0875
|% 0,41
|
|Riyal
|7,1556
|7,1915
|% 0,17
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|7,77
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.705
|11,62
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.081
|11.168
|25,00
|
|Yarım
|5.545
|5.610
|13,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.805
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|21,41
|21,43
|0,38
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|0,53
|
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