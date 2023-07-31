NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.07.2023 17:03
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1 Ocak-30 Haziran 2023 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177395
BIST
'
17:217.216
En Düşük
|Değişim
|: 2,10%
|| 148,66
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
17:2126,9290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0525
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
17:2129,7349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0970
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
17:211.703,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,84
|Açılış
|: 1.703,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler17:19
|CWENE
|286,10
|702.960.465
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|827.051.302
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|589.123.027
|% 10,00
|
|HUNER
|11,00
|379.225.132
|% 10,00
|
|ALFAS
|841,50
|1.417.752.730
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|371.153.608
|% -10,00
|
|OYAYO
|36,52
|13.546.802
|% -9,96
|
|ITTFH
|4,44
|378.421.938
|% -9,76
|
|ESCAR
|143,90
|220.125.681
|% -6,38
|
|ENSRI
|9,84
|70.881.738
|% -6,29
|
|EREGL
|41,48
|11.522.702.223
|% 7,85
|
|THYAO
|234,60
|7.937.537.403
|% -0,17
|
|ASTOR
|111,40
|6.638.891.706
|% 9,97
|
|YKBNK
|14,09
|6.559.499.975
|% 1,00
|
|KRDMD
|25,26
|5.708.589.702
|% 6,40
|
|EKGYO
|8,78
|4.934.726.947
|% 3,29
|
|YKBNK
|14,09
|6.559.499.975
|% 1,00
|
|ZOREN
|4,31
|1.399.759.216
|% 6,16
|
|EREGL
|41,48
|11.522.702.223
|% 7,85
|
|ISCTR
|15,12
|3.909.896.478
|% 0,47
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9225
|26,9282
|% 0,19
|
|Euro
|29,7292
|29,7433
|% 0,36
|
|Sterlin
|34,5318
|34,7050
|% 0,31
|
|Frank
|30,9081
|31,0943
|% 0,43
|
|Riyal
|7,1560
|7,1919
|% 0,18
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|8,04
|
|Altın Gr.
|1.706
|1.706
|13,11
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.088
|11.175
|32,00
|
|Yarım
|5.548
|5.613
|16,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.807
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,79
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|21,44
|21,46
|0,41
|
|B. Petrol
|84,97
|84,97
|0,56
|
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