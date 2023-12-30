NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )TürkçeRisk Ölçüm ve Değerleme EsaslarıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarRisk Öiçüm ve Değerleme Esaslarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231001BIST