NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
09.03.2021 17:19
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916545
BIST
17:201.551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 20,94
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.551
En Düşük
1.535
17:207,6107
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -0,1417
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6004
17:209,0660
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -0,1300
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0533
17:20420,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,58
|Açılış
|: 421,04
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler17:20
|SASA
|42,24
|894.925.896
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|6.813.389
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.945.355
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.542.524
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,50
|154.508.279
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|9.665.132
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|NIBAS
|28,06
|67.594.451
|% -9,01
|
|GARAN
|9,02
|2.016.275.664
|% 0,22
|
|THYAO
|14,94
|1.596.756.908
|% 1,98
|
|PETKM
|6,22
|1.289.783.386
|% -0,16
|
|SISE
|7,66
|928.153.108
|% 0,92
|
|SASA
|42,24
|894.925.896
|% 10,00
|
|GARAN
|9,02
|2.016.275.664
|% 0,22
|
|PETKM
|6,22
|1.289.783.386
|% -0,16
|
|EKGYO
|2,39
|435.148.301
|% 0,84
|
|SISE
|7,66
|928.153.108
|% 0,92
|
|KRDMD
|7,36
|865.531.598
|% 1,38
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6033
|7,6107
|% -1,83
|
|Euro
|9,0535
|9,0660
|% -1,41
|
|Sterlin
|10,5576
|10,6105
|% -1,00
|
|Frank
|8,1506
|8,1997
|% -1,01
|
|Riyal
|2,0266
|2,0368
|% -1,46
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|34,92
|
|Altın Gr.
|422
|422
|3,69
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,11
|
|B. Petrol
|68,46
|68,46
|0,22
|
Seans Raporu
17:20
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17:36YESIL
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17:34XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 27 üstünde . İşlem hacmi 22, 192.00 milyon TL de
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17:34SRVGY
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