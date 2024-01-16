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NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu

16.01.2024 13:29
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu


NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )

Türkçe
Tanıtım Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
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Tanıtım Formu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240816


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Gümüş ONS 23,01 23,05 % 0,66  
Platin 907,87 909,33 % 0,66  
Paladyum 960,32 965,06 % 0,66  
Brent Pet. 78,88 78,88 % 0,66  
Altın Ons 2.039,58 2.039,84 % 0,66  
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