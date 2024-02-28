NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
28.02.2024 07:39
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252490
BIST
'
18:059.179
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.179
En Yüksek
9.351
18:0531,1700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0263
|Açılış
|: 31,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3872
En Düşük
31,0901
18:0533,8141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0056
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0579
En Düşük
33,7251
18:052.046,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 13,88
|Açılış
|: 2.046,89
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.029,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|ISBTR
|588.445,00
|2.942.225
|% 669,89
|
|KERVN
|1,98
|5.747.850
|% 10,00
|
|EDATA
|33,00
|246.215.622
|% 10,00
|
|PATEK
|99,55
|1.060.567.572
|% 10,00
|
|AYCES
|900,00
|523.521.932
|% -10,00
|
|BNTAS
|12,78
|62.544.912
|% -10,00
|
|PKENT
|388,25
|523.169.795
|% -9,97
|
|SODSN
|134,60
|5.383.682
|% -9,97
|
|ERSU
|34,74
|35.346.488
|% -9,95
|
|THYAO
|280,25
|12.673.498.867
|% -1,84
|
|EREGL
|46,96
|12.508.619.780
|% 3,03
|
|MIATK
|79,00
|6.971.535.058
|% 2,46
|
|REEDR
|69,90
|6.845.538.452
|% 4,64
|
|SASA
|39,98
|4.924.740.685
|% 0,55
|
|ZOREN
|5,38
|1.507.132.994
|% -5,28
|
|EREGL
|46,96
|12.508.619.780
|% 3,03
|
|PSGYO
|7,12
|1.689.886.862
|% -6,93
|
|ISCTR
|11,17
|2.482.323.172
|% -2,57
|
|EKGYO
|11,30
|2.498.834.611
|% -2,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1483
|31,1702
|% 0,09
|
|Euro
|33,7765
|33,8067
|% -0,01
|
|Sterlin
|39,5901
|39,7886
|% 0,55
|
|Frank
|35,4794
|35,6932
|% 0,59
|
|Riyal
|8,3336
|8,3754
|% 0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,42
|22,44
|% 0,66
|
|Platin
|887,52
|889,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|929,00
|934,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,38
|82,38
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,83
|2.031,16
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BORSK
Yüzde -8.68 oranında düşüşle 45.66 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 793, 055 adet işlem
-
17:58DNISI
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 21.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 230, 291 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, ARCLK, SASA
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -117, 47 kaybederek (% -1.44 ) 8, 049
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PATEK, BFREN, CUSAN, YAYLA, BANVT, GEREL, SMART, KCAER, TMPOL, IDEAS