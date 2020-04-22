NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
22.04.2020 14:43
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 YILI YILLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839788
BIST
14:3098.240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 621,19
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
14:306,9971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9571
14:307,6083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0353
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5575
14:30382,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 4,33
|Açılış
|: 382,56
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
382,99
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|51.498.143
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.161.499
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|183.630
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|102.632
|% 10,00
|
|CASA
|16,63
|129.592
|% 9,99
|
|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|CEOEM
|3,31
|20.820.263
|% -5,43
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|ITTFH
|2,54
|7.699.268
|% -4,51
|
|METAL
|0,85
|54.607
|% -4,49
|
|GARAN
|8,13
|520.165.393
|% -0,61
|
|SOKM
|10,59
|383.583.630
|% 9,51
|
|ECILC
|4,75
|301.547.270
|% 2,15
|
|GSRAY
|2,71
|266.080.888
|% 6,69
|
|ASELS
|26,88
|261.895.294
|% -0,30
|
|DOHOL
|1,81
|233.444.227
|% 5,23
|
|GSRAY
|2,71
|266.080.888
|% 6,69
|
|KARSN
|1,56
|147.162.528
|% 3,31
|
|YKBNK
|2,00
|151.304.260
|% 0,50
|
|ODAS
|1,62
|110.813.762
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6313
|8,6745
|% 0,96
|
|Frank
|7,2009
|7,2443
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8529
|1,8622
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|15,19
|
|Altın Gr.
|382
|383
|4,39
|
|Cumhuriyet
|2.455
|2.514
|30,10
|
|Tam
|2.519
|2.579
|30,80
|
|Yarım
|1.227
|1.259
|15,00
|
|Çeyrek
|616
|630
|7,50
|
|Gümüş.Ons
|14,91
|14,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,02
|
|B. Petrol
|19,30
|19,30
|-0,03
|
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