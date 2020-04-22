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NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor

22.04.2020 14:43
GÜNCEL HABERLER



NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )

Türkçe
Yıllık Rapor

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Açıklamalar

2019 YILI YILLIK RAPOR VE EKLERİ



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839788


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KENT 212,30 6.161.499 % 10,00  
POLTK 84,70 183.630 % 10,00  
OZRDN 2,42 102.632 % 10,00  
CASA 16,63 129.592 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6313 8,6745 % 0,96  
Frank 7,2009 7,2443 % 0,50  
Riyal 1,8529 1,8622 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.701 1.702 15,19  
Altın Gr. 382 383 4,39  
Cumhuriyet 2.455 2.514 30,10  
Tam 2.519 2.579 30,80  
Yarım 1.227 1.259 15,00  
Çeyrek 616 630 7,50  
Gümüş.Ons 14,91 14,96 0,04  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 0,02  
B. Petrol 19,30 19,30 -0,03  
Seans Raporu
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