NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
22.04.2020 14:44
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 YILI YILLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839789
BIST
14:5398.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 801,19
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
14:536,9936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9571
14:537,5995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0265
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5575
14:53381,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 3,76
|Açılış
|: 381,81
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
383,12
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|54.272.608
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|17.801.421
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.175.511
|% 10,00
|
|KNFRT
|11,26
|22.206.191
|% 9,96
|
|TKURU
|8,52
|270.970
|% 9,94
|
|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|CEOEM
|3,31
|22.560.995
|% -5,43
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|ATAGY
|3,86
|10.215.371
|% -4,69
|
|ITTFH
|2,54
|7.962.056
|% -4,51
|
|GARAN
|8,17
|597.821.922
|% -0,12
|
|SOKM
|10,63
|432.718.712
|% 9,93
|
|ECILC
|4,75
|325.868.411
|% 2,15
|
|ASELS
|26,92
|287.022.041
|% -0,15
|
|THYAO
|10,42
|279.289.451
|% -0,10
|
|DOHOL
|1,81
|244.197.561
|% 5,23
|
|GSRAY
|2,70
|278.491.729
|% 6,30
|
|KARSN
|1,58
|155.848.151
|% 4,64
|
|YKBNK
|2,01
|159.288.015
|% 1,01
|
|GARAN
|8,17
|597.821.922
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6250
|8,6682
|% 0,89
|
|Frank
|7,1966
|7,2400
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8520
|1,8612
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|12,53
|
|Altın Gr.
|383
|383
|4,60
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.515
|31,50
|
|Tam
|2.521
|2.581
|32,30
|
|Yarım
|1.228
|1.260
|15,70
|
|Çeyrek
|616
|630
|7,90
|
|Gümüş.Ons
|14,91
|14,95
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|19,38
|19,38
|0,05
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