NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
22.04.2020 14:44
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 YILI YILLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839790
BIST
14:2998.230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 610,58
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
14:296,9971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9571
14:297,6083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0353
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5575
14:29382,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 4,33
|Açılış
|: 382,56
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
382,99
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|31,24
|16.839.050
|% 10,00
|
|LOGO
|78,65
|51.448.436
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.161.499
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|183.630
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|102.632
|% 10,00
|
|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|CEOEM
|3,32
|20.595.152
|% -5,14
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|METAL
|0,85
|54.607
|% -4,49
|
|YBTAS
|7.099,70
|65.353
|% -4,31
|
|GARAN
|8,21
|466.167.807
|% 0,37
|
|SOKM
|10,60
|380.966.815
|% 9,62
|
|ECILC
|4,78
|282.960.568
|% 2,80
|
|GSRAY
|2,72
|260.298.704
|% 7,09
|
|THYAO
|10,44
|253.156.265
|% 0,10
|
|DOHOL
|1,81
|233.126.646
|% 5,23
|
|GSRAY
|2,72
|260.298.704
|% 7,09
|
|KARSN
|1,57
|146.667.336
|% 3,97
|
|YKBNK
|2,01
|146.456.710
|% 1,01
|
|ODAS
|1,64
|108.992.391
|% 1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6314
|8,6747
|% 0,97
|
|Frank
|7,2000
|7,2434
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8521
|1,8614
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|13,86
|
|Altın Gr.
|382
|383
|4,33
|
|Cumhuriyet
|2.454
|2.513
|29,70
|
|Tam
|2.519
|2.579
|30,50
|
|Yarım
|1.227
|1.259
|14,80
|
|Çeyrek
|616
|630
|7,40
|
|Gümüş.Ons
|14,92
|14,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|19,41
|19,41
|0,08
|
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