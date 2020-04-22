NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
22.04.2020 14:44
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 YILI YILLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839791
BIST
14:3198.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 661,66
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
14:316,9964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0177
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9571
14:317,6081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0351
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5575
14:31382,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 4,63
|Açılış
|: 382,82
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
382,99
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|53.010.694
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|17.476.618
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.161.499
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|183.630
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|102.632
|% 10,00
|
|CEOEM
|3,29
|21.368.006
|% -6,00
|
|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|BSOKE
|1,05
|17.119.201
|% -4,55
|
|ITTFH
|2,54
|7.741.208
|% -4,51
|
|GARAN
|8,15
|553.716.469
|% -0,37
|
|SOKM
|10,60
|386.629.607
|% 9,62
|
|ECILC
|4,77
|307.373.853
|% 2,58
|
|GSRAY
|2,71
|271.323.900
|% 6,69
|
|ASELS
|26,92
|270.355.238
|% -0,15
|
|DOHOL
|1,80
|239.571.528
|% 4,65
|
|GSRAY
|2,71
|271.323.900
|% 6,69
|
|KARSN
|1,56
|149.309.238
|% 3,31
|
|YKBNK
|2,01
|155.517.399
|% 1,01
|
|ODAS
|1,62
|111.509.434
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6309
|8,6742
|% 0,96
|
|Frank
|7,2007
|7,2441
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8528
|1,8621
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|13,86
|
|Altın Gr.
|382
|383
|4,33
|
|Cumhuriyet
|2.454
|2.513
|29,70
|
|Tam
|2.519
|2.579
|30,50
|
|Yarım
|1.227
|1.259
|14,80
|
|Çeyrek
|616
|630
|7,40
|
|Gümüş.Ons
|14,92
|14,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|19,41
|19,41
|0,08
|
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