NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
22.04.2020 14:45
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 YILI YILLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839794
BIST
14:4298.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 744,30
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
14:426,9966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0179
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9571
14:427,6064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0334
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5575
14:42381,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 3,73
|Açılış
|: 381,96
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
383,12
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|54.027.620
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.174.237
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|17.633.381
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|183.630
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|102.632
|% 10,00
|
|CEOEM
|3,29
|21.890.905
|% -6,00
|
|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|ITTFH
|2,53
|7.843.397
|% -4,89
|
|METAL
|0,85
|54.607
|% -4,49
|
|GARAN
|8,17
|573.831.605
|% -0,12
|
|SOKM
|10,63
|409.550.691
|% 9,93
|
|ECILC
|4,76
|315.256.558
|% 2,37
|
|ASELS
|26,94
|279.075.847
|% -0,07
|
|GSRAY
|2,71
|276.187.615
|% 6,69
|
|DOHOL
|1,82
|243.643.023
|% 5,81
|
|GSRAY
|2,71
|276.187.615
|% 6,69
|
|KARSN
|1,56
|151.910.948
|% 3,31
|
|YKBNK
|2,01
|156.064.574
|% 1,01
|
|ODAS
|1,63
|115.331.030
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6273
|8,6706
|% 0,92
|
|Frank
|7,1986
|7,2420
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8517
|1,8610
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|11,68
|
|Altın Gr.
|382
|382
|3,92
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.510
|25,90
|
|Tam
|2.515
|2.575
|26,60
|
|Yarım
|1.225
|1.257
|12,90
|
|Çeyrek
|615
|629
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|14,90
|14,94
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,02
|
|B. Petrol
|19,29
|19,29
|-0,04
|
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