NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
22.04.2020 14:45
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 YILI YILLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839795
BIST
14:5198.373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 754,02
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
14:516,9928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0141
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9571
14:517,6008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0278
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5575
14:51381,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,51
|Açılış
|: 381,74
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
383,12
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|31,24
|17.771.586
|% 10,00
|
|LOGO
|78,65
|54.186.014
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.175.087
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|183.630
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|102.632
|% 10,00
|
|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|CEOEM
|3,30
|22.176.676
|% -5,71
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|ITTFH
|2,54
|7.905.804
|% -4,51
|
|METAL
|0,85
|54.607
|% -4,49
|
|GARAN
|8,16
|585.774.459
|% -0,24
|
|SOKM
|10,62
|422.794.512
|% 9,82
|
|ECILC
|4,75
|318.374.483
|% 2,15
|
|ASELS
|26,94
|282.000.856
|% -0,07
|
|GSRAY
|2,70
|277.477.677
|% 6,30
|
|DOHOL
|1,82
|243.902.784
|% 5,81
|
|GSRAY
|2,70
|277.477.677
|% 6,30
|
|KARSN
|1,56
|152.224.938
|% 3,31
|
|YKBNK
|2,01
|158.877.986
|% 1,01
|
|GARAN
|8,16
|585.774.459
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6305
|8,6737
|% 0,96
|
|Frank
|7,1971
|7,2404
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8520
|1,8613
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|12,53
|
|Altın Gr.
|383
|383
|4,60
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.515
|31,50
|
|Tam
|2.521
|2.581
|32,30
|
|Yarım
|1.228
|1.260
|15,70
|
|Çeyrek
|616
|630
|7,90
|
|Gümüş.Ons
|14,91
|14,95
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|19,38
|19,38
|0,05
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