NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
22.04.2020 14:47
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 YILI YILLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839802
BIST
14:3698.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 712,70
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
14:366,9969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0182
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9571
14:367,6074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0344
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5575
14:36382,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 4,55
|Açılış
|: 382,86
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
383,12
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|31,24
|17.565.652
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.161.499
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|183.630
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|102.632
|% 10,00
|
|CASA
|16,63
|129.592
|% 9,99
|
|CEOEM
|3,29
|21.625.842
|% -6,00
|
|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|ITTFH
|2,54
|7.743.796
|% -4,51
|
|METAL
|0,85
|54.607
|% -4,49
|
|GARAN
|8,16
|563.316.123
|% -0,24
|
|SOKM
|10,61
|402.875.056
|% 9,72
|
|ECILC
|4,77
|311.385.281
|% 2,58
|
|ASELS
|26,94
|274.147.699
|% -0,07
|
|GSRAY
|2,71
|272.940.473
|% 6,69
|
|DOHOL
|1,80
|242.097.527
|% 4,65
|
|GSRAY
|2,71
|272.940.473
|% 6,69
|
|KARSN
|1,57
|150.189.301
|% 3,97
|
|YKBNK
|2,00
|155.591.229
|% 0,50
|
|ODAS
|1,63
|114.336.238
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6310
|8,6743
|% 0,96
|
|Frank
|7,2023
|7,2457
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8529
|1,8622
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|11,83
|
|Altın Gr.
|383
|383
|4,64
|
|Cumhuriyet
|2.455
|2.515
|30,80
|
|Tam
|2.520
|2.580
|31,60
|
|Yarım
|1.228
|1.259
|15,40
|
|Çeyrek
|616
|630
|7,70
|
|Gümüş.Ons
|14,90
|14,94
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,02
|
|B. Petrol
|19,35
|19,35
|0,02
|
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