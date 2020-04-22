NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
22.04.2020 14:48
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 YILI YILLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839807
BIST
15:1298.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 854,42
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
15:126,9955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0168
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9571
15:127,6063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0333
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5575
15:12381,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,20
|Açılış
|: 381,43
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
383,12
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|54.572.946
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|17.811.105
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.179.333
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|195.234
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|126.915
|% 10,00
|
|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|ATAGY
|3,83
|11.391.441
|% -5,43
|
|ITTFH
|2,52
|8.336.952
|% -5,26
|
|CEOEM
|3,32
|23.042.937
|% -5,14
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|GARAN
|8,15
|609.349.195
|% -0,37
|
|SOKM
|10,63
|449.581.361
|% 9,93
|
|ECILC
|4,75
|340.021.581
|% 2,15
|
|ASELS
|26,94
|298.501.312
|% -0,07
|
|THYAO
|10,42
|288.111.188
|% -0,10
|
|DOHOL
|1,82
|249.243.400
|% 5,81
|
|GSRAY
|2,72
|286.543.651
|% 7,09
|
|KARSN
|1,58
|161.724.784
|% 4,64
|
|YKBNK
|2,01
|160.107.031
|% 1,01
|
|GARAN
|8,15
|609.349.195
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6126
|8,6558
|% 0,75
|
|Frank
|7,1892
|7,2325
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8518
|1,8611
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|9,65
|
|Altın Gr.
|381
|381
|3,05
|
|Cumhuriyet
|2.446
|2.505
|21,40
|
|Tam
|2.510
|2.570
|21,90
|
|Yarım
|1.223
|1.255
|10,70
|
|Çeyrek
|613
|627
|5,30
|
|Gümüş.Ons
|14,86
|14,90
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,01
|
|B. Petrol
|19,77
|19,77
|0,44
|
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