NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
22.04.2020 14:48
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 YILI YILLIK RAPOR VE EKLERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839808
BIST
15:0698.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 855,87
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
15:066,9957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0170
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9571
15:067,6050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0320
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5575
15:06381,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 2,93
|Açılış
|: 381,16
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
383,12
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|54.549.351
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|17.809.262
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.177.210
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|195.234
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|126.915
|% 10,00
|
|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|ATAGY
|3,82
|11.278.136
|% -5,68
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|CEOEM
|3,33
|23.004.735
|% -4,86
|
|ITTFH
|2,54
|8.103.299
|% -4,51
|
|GARAN
|8,16
|607.439.810
|% -0,24
|
|SOKM
|10,62
|444.807.794
|% 9,82
|
|ECILC
|4,74
|338.571.296
|% 1,94
|
|ASELS
|26,96
|294.026.781
|% 0,00
|
|THYAO
|10,44
|286.624.748
|% 0,10
|
|DOHOL
|1,82
|248.850.596
|% 5,81
|
|GSRAY
|2,72
|285.603.897
|% 7,09
|
|KARSN
|1,57
|161.656.020
|% 3,97
|
|YKBNK
|2,01
|160.011.096
|% 1,01
|
|GARAN
|8,16
|607.439.810
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6267
|8,6699
|% 0,91
|
|Frank
|7,1982
|7,2415
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8521
|1,8614
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|9,96
|
|Altın Gr.
|382
|382
|3,64
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.508
|24,70
|
|Tam
|2.514
|2.574
|25,30
|
|Yarım
|1.225
|1.256
|12,30
|
|Çeyrek
|614
|628
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|14,86
|14,90
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|19,65
|19,65
|0,32
|
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