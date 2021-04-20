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NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor

20.04.2021 22:36



NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )

Türkçe
Yıllık Rapor

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Açıklamalar

2020 Yılı Yıllık Rapor ve Ekleri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929780


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNPAM 19,14 1.013.482 % 10,00  
AKCNS 19,69 64.527.825 % 10,00  
JANTS 709,50 51.472.130 % 10,00  
BAYRK 9,58 14.357.503 % 9,99  
INVEO 111,90 32.562.939 % 9,92  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1086 8,1169 % 0,35  
Euro 9,7613 9,7733 % 0,35  
Sterlin 11,2742 11,3307 % -0,01  
Frank 8,8206 8,8737 % 0,25  
Riyal 2,1568 2,1677 % 0,34  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.778 6,15  
Altın Gr. 464 464 3,40  
Cumhuriyet 3.060 3.108 8,00  
Tam 3.045 3.122 6,08  
Yarım 1.472 1.510 2,94  
Çeyrek 738 755 1,47  
Gümüş.Ons 25,80 25,85 0,00  
Gümüş Gr. 6,73 6,74 0,03  
B. Petrol 66,50 66,50 -0,55  
Seans Raporu 18:05
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