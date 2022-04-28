NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
28.04.2022 14:34
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 Yılı Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024752
BIST
15:062.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,81
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.440
15:0614,8214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0130
|Açılış
|: 14,7920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
15:0615,5663
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0602
|Açılış
|: 15,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
15:06898,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,96
|Açılış
|: 898,61
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
900,68
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler15:06
|EGGUB
|251,90
|11.257.411
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.443.765
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|114.721.032
|% 9,97
|
|INVEO
|32,88
|12.590.320
|% 9,97
|
|KZBGY
|62,30
|20.098.542
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,89
|41.138.932
|% -7,93
|
|SERVE
|23,50
|677.824
|% -6,37
|
|ACSEL
|44,82
|19.143.764
|% -5,48
|
|THYAO
|41,32
|4.154.199.231
|% 2,02
|
|GARAN
|15,02
|1.759.167.554
|% 0,33
|
|AKBNK
|9,04
|1.159.350.761
|% -1,20
|
|SISE
|17,92
|1.068.119.803
|% 0,56
|
|EREGL
|33,74
|999.755.718
|% -1,75
|
|ALBRK
|1,25
|409.014.652
|% -3,85
|
|EKGYO
|2,71
|701.232.597
|% 3,04
|
|YKBNK
|4,97
|983.124.622
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,20
|223.645.281
|% 9,09
|
|AKBNK
|9,04
|1.159.350.761
|% -1,20
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8182
|14,8214
|% 0,09
|
|Euro
|15,5544
|15,5663
|% -0,39
|
|Sterlin
|18,3700
|18,4621
|% -0,81
|
|Frank
|15,1552
|15,2465
|% -0,41
|
|Riyal
|3,9391
|3,9589
|% 0,09
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|-3,43
|
|Altın Gr.
|898
|899
|0,70
|
|Cumhuriyet
|5.975
|6.065
|-29,00
|
|Tam
|5.945
|6.093
|-33,93
|
|Yarım
|2.873
|2.947
|-16,42
|
|Çeyrek
|1.441
|1.474
|-8,21
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,98
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|-0,10
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,68
|
Seans Raporu
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