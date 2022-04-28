NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
28.04.2022 14:34
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 Yılı Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024753
BIST
15:052.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,83
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.440
15:0514,8233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0149
|Açılış
|: 14,7920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
15:0515,5649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0616
|Açılış
|: 15,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
15:05898,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,70
|Açılış
|: 898,61
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
900,68
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler15:03
|BOSSA
|44,00
|23.443.325
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.126.423
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|114.718.638
|% 9,97
|
|GEDIK
|9,38
|28.304.455
|% 9,96
|
|TATGD
|13,87
|62.692.618
|% 9,64
|
|KZBGY
|62,30
|20.096.361
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,87
|40.812.256
|% -8,17
|
|SERVE
|23,50
|677.824
|% -6,37
|
|ACSEL
|44,86
|19.053.788
|% -5,40
|
|THYAO
|41,32
|4.139.793.920
|% 2,02
|
|GARAN
|15,01
|1.757.795.127
|% 0,27
|
|AKBNK
|9,04
|1.148.456.819
|% -1,20
|
|SISE
|17,91
|1.062.776.148
|% 0,51
|
|EREGL
|33,72
|993.101.595
|% -1,81
|
|ALBRK
|1,24
|402.193.419
|% -4,62
|
|EKGYO
|2,71
|699.162.978
|% 3,04
|
|YKBNK
|4,97
|976.825.648
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,20
|223.488.015
|% 9,09
|
|AKBNK
|9,04
|1.148.456.819
|% -1,20
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8171
|14,8209
|% 0,08
|
|Euro
|15,5624
|15,5730
|% -0,34
|
|Sterlin
|18,3567
|18,4488
|% -0,88
|
|Frank
|15,1543
|15,2456
|% -0,42
|
|Riyal
|3,9384
|3,9582
|% 0,07
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|0,37
|
|Altın Gr.
|899
|899
|1,21
|
|Cumhuriyet
|5.981
|6.071
|-23,00
|
|Tam
|5.949
|6.097
|-29,73
|
|Yarım
|2.875
|2.949
|-14,39
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-7,19
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,00
|-0,11
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,89
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Seans Raporu
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