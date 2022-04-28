NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
28.04.2022 14:42
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 Yılı Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024755
BIST
15:162.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,82
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.440
15:1614,8229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0145
|Açılış
|: 14,7930
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
15:1615,6018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0247
|Açılış
|: 15,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
15:16898,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,31
|Açılış
|: 898,22
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
900,68
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler15:16
|EGGUB
|251,90
|11.258.922
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,21
|224.604.080
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.448.297
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|12.620.767
|% 9,97
|
|KZBGY
|62,30
|20.099.788
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,88
|41.408.357
|% -8,05
|
|SERVE
|23,50
|677.824
|% -6,37
|
|ACSEL
|44,86
|19.195.281
|% -5,40
|
|THYAO
|41,34
|4.180.365.946
|% 2,07
|
|GARAN
|15,02
|1.760.489.147
|% 0,33
|
|AKBNK
|9,05
|1.167.474.750
|% -1,09
|
|SISE
|17,96
|1.076.933.550
|% 0,79
|
|EREGL
|33,76
|1.007.096.954
|% -1,69
|
|ALBRK
|1,25
|409.322.694
|% -3,85
|
|EKGYO
|2,71
|712.033.797
|% 3,04
|
|YKBNK
|4,97
|987.748.888
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,21
|224.604.080
|% 10,00
|
|AKBNK
|9,05
|1.167.474.750
|% -1,09
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8145
|14,8229
|% 0,10
|
|Euro
|15,5904
|15,6018
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,3616
|18,4537
|% -0,86
|
|Frank
|15,1472
|15,2385
|% -0,47
|
|Riyal
|3,9382
|3,9580
|% 0,06
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|-0,84
|
|Altın Gr.
|899
|899
|1,09
|
|Cumhuriyet
|5.975
|6.065
|-29,00
|
|Tam
|5.947
|6.096
|-31,51
|
|Yarım
|2.875
|2.949
|-15,25
|
|Çeyrek
|1.442
|1.474
|-7,62
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,04
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,00
|-0,11
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,95
|
Seans Raporu
15:16
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15:29ACSEL
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15:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 23 kaybederek (% -0.41 ) 2, 734
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15:27XU100
Endeks 2, 447 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 24, 474.00 milyon TL de
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15:27TTKOM
Yüzde -15.10 oranında düşüşle 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 986, 658 adet işlem