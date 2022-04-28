NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
28.04.2022 14:43
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 Yılı Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024759
BIST
14:322.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,89
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.450
14:3214,8187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0103
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
14:3215,6018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0247
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
14:32899,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,62
|Açılış
|: 899,53
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
900,63
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler14:30
|EGGUB
|251,90
|11.084.104
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,21
|213.936.921
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.280.525
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|114.278.005
|% 9,97
|
|KZBGY
|62,30
|20.020.729
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,95
|38.803.884
|% -7,23
|
|SERVE
|23,50
|677.824
|% -6,37
|
|ALBRK
|1,24
|395.466.885
|% -4,62
|
|THYAO
|41,48
|3.681.235.347
|% 2,42
|
|GARAN
|15,03
|1.708.211.941
|% 0,40
|
|AKBNK
|9,11
|1.002.015.043
|% -0,44
|
|SISE
|18,00
|955.028.586
|% 1,01
|
|YKBNK
|5,01
|886.446.630
|% 1,21
|
|ALBRK
|1,24
|395.466.885
|% -4,62
|
|EKGYO
|2,73
|670.789.202
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,21
|213.936.921
|% 10,00
|
|YKBNK
|5,01
|886.446.630
|% 1,21
|
|GARAN
|15,03
|1.708.211.941
|% 0,40
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8114
|14,8158
|% 0,05
|
|Euro
|15,5872
|15,6059
|% -0,13
|
|Sterlin
|18,4167
|18,5091
|% -0,56
|
|Frank
|15,1721
|15,2635
|% -0,30
|
|Riyal
|3,9367
|3,9565
|% 0,03
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|3,60
|
|Altın Gr.
|900
|900
|1,94
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.956
|6.104
|-22,88
|
|Yarım
|2.879
|2.953
|-11,07
|
|Çeyrek
|1.444
|1.476
|-5,54
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,06
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,50
|