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NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor

28.04.2022 14:43
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor


NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )

Türkçe
Yıllık Rapor

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Açıklamalar

2021 Yılı Yıllık Rapor ve Ekleri 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024760


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 251,90 11.084.104 % 10,00  
SKBNK 1,21 213.936.921 % 10,00  
BOSSA 44,00 23.280.525 % 10,00  
CASA 127,60 855.602 % 10,00  
POLHO 3,42 114.278.005 % 9,97  
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14:30 Alış Satış %  
Dolar 14,8114 14,8158 % 0,05  
Euro 15,5872 15,6059 % -0,13  
Sterlin 18,4167 18,5091 % -0,56  
Frank 15,1721 15,2635 % -0,30  
Riyal 3,9367 3,9565 % 0,03  
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14:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.889 1.890 3,60  
Altın Gr. 900 900 1,94  
Cumhuriyet 5.982 6.072 -22,00  
Tam 5.956 6.104 -22,88  
Yarım 2.879 2.953 -11,07  
Çeyrek 1.444 1.476 -5,54  
Gümüş.Ons 23,13 23,16 -0,16  
Gümüş Gr. 11,03 11,04 -0,06  
B. Petrol 104 104 -0,50  
Seans Raporu 14:30
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