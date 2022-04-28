NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
28.04.2022 14:43
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 Yılı Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024762
BIST
15:362.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,40
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.440
15:3614,8060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0024
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
15:3615,5750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0515
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
15:36900,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,98
|Açılış
|: 900,89
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler15:34
|BOSSA
|44,00
|23.451.861
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.332.729
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|114.759.497
|% 9,97
|
|INVEO
|32,88
|12.620.767
|% 9,97
|
|KZBGY
|62,30
|20.111.438
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,90
|42.208.137
|% -7,82
|
|SERVE
|23,50
|677.824
|% -6,37
|
|ACSEL
|44,90
|19.450.384
|% -5,31
|
|THYAO
|41,38
|4.343.697.590
|% 2,17
|
|GARAN
|15,02
|1.783.620.525
|% 0,33
|
|AKBNK
|9,06
|1.203.263.165
|% -0,98
|
|SISE
|17,98
|1.114.624.212
|% 0,90
|
|YKBNK
|4,97
|1.042.195.592
|% 0,40
|
|ALBRK
|1,26
|424.475.853
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,70
|774.214.096
|% 2,66
|
|YKBNK
|4,97
|1.042.195.592
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,20
|225.358.783
|% 9,09
|
|AKBNK
|9,06
|1.203.263.165
|% -0,98
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7865
|14,7990
|% -0,06
|
|Euro
|15,5485
|15,5681
|% -0,37
|
|Sterlin
|18,3858
|18,4781
|% -0,73
|
|Frank
|15,1511
|15,2424
|% -0,44
|
|Riyal
|3,9354
|3,9551
|% -0,01
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|2,71
|
|Altın Gr.
|899
|900
|1,63
|
|Cumhuriyet
|5.966
|6.056
|-38,00
|
|Tam
|5.936
|6.084
|-42,75
|
|Yarım
|2.869
|2.943
|-20,68
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|-10,34
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,07
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|-0,10
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,58
|
Seans Raporu
15:34
daha fazla
-
15:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, ARCLK, TUPRS
-
15:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, HALKB, THYAO
-
15:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 32 kaybederek (% -0.20 ) 2, 205
-
15:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TATGD, CASA, EGGUB, UFUK, ETILR, POLHO, BOSSA, INVEO, GEDIK
-
15:47
DARDL, ETILR, IZTAR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında