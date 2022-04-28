NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
28.04.2022 15:09
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 Yılı Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024776
BIST
15:152.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,49
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.440
15:1514,8091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 14,7930
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
15:1515,6117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0148
|Açılış
|: 15,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
15:15898,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,21
|Açılış
|: 898,22
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
900,68
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler15:15
|BOSSA
|44,00
|23.448.297
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.258.671
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|114.725.598
|% 9,97
|
|INVEO
|32,88
|12.619.321
|% 9,97
|
|KZBGY
|62,30
|20.099.788
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,87
|41.320.529
|% -8,17
|
|SERVE
|23,50
|677.824
|% -6,37
|
|ACSEL
|44,84
|19.179.857
|% -5,44
|
|THYAO
|41,28
|4.172.288.296
|% 1,93
|
|GARAN
|15,02
|1.760.176.633
|% 0,33
|
|AKBNK
|9,05
|1.167.281.957
|% -1,09
|
|SISE
|17,93
|1.071.790.226
|% 0,62
|
|EREGL
|33,72
|1.005.429.598
|% -1,81
|
|ALBRK
|1,25
|409.284.376
|% -3,85
|
|EKGYO
|2,70
|711.976.242
|% 2,66
|
|YKBNK
|4,97
|986.650.378
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,20
|223.860.920
|% 9,09
|
|AKBNK
|9,05
|1.167.281.957
|% -1,09
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8146
|14,8269
|% 0,12
|
|Euro
|15,5713
|15,5916
|% -0,22
|
|Sterlin
|18,3749
|18,4670
|% -0,79
|
|Frank
|15,1565
|15,2478
|% -0,41
|
|Riyal
|3,9390
|3,9587
|% 0,08
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|-3,43
|
|Altın Gr.
|898
|899
|0,70
|
|Cumhuriyet
|5.975
|6.065
|-29,00
|
|Tam
|5.945
|6.093
|-33,93
|
|Yarım
|2.873
|2.947
|-16,42
|
|Çeyrek
|1.441
|1.474
|-8,21
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,98
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|-0,10
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,68
|
Seans Raporu
15:15
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15:29ACSEL
Yüzde -5.40 oranında düşüşle 44.86 lira fiyatla işlem gören hissede 430, 621 adet işlem
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15:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 23 kaybederek (% -0.41 ) 2, 734
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15:27XU100
Endeks 2, 447 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 24, 474.00 milyon TL de
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15:27TTKOM
Yüzde -15.10 oranında düşüşle 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 986, 658 adet işlem