NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
28.04.2022 15:09
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 Yılı Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024777
BIST
14:552.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -5,41
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.440
14:5514,8237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0153
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
14:5515,5940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0325
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
14:55899,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,13
|Açılış
|: 899,04
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
900,68
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler14:55
|EGGUB
|251,90
|11.125.919
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.393.913
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|114.718.163
|% 9,97
|
|INVEO
|32,88
|12.557.309
|% 9,97
|
|KZBGY
|62,30
|20.027.146
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,88
|40.495.143
|% -8,05
|
|SERVE
|23,50
|677.824
|% -6,37
|
|ACSEL
|44,86
|18.973.199
|% -5,40
|
|THYAO
|41,34
|4.095.953.787
|% 2,07
|
|GARAN
|15,01
|1.756.722.656
|% 0,27
|
|AKBNK
|9,04
|1.144.030.114
|% -1,20
|
|SISE
|17,90
|1.056.649.236
|% 0,45
|
|EREGL
|33,74
|981.150.496
|% -1,75
|
|ALBRK
|1,24
|400.625.044
|% -4,62
|
|EKGYO
|2,71
|698.360.373
|% 3,04
|
|YKBNK
|4,97
|972.876.428
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,20
|223.076.625
|% 9,09
|
|AKBNK
|9,04
|1.144.030.114
|% -1,20
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8153
|14,8237
|% 0,10
|
|Euro
|15,5829
|15,5940
|% -0,21
|
|Sterlin
|18,3765
|18,4687
|% -0,78
|
|Frank
|15,1608
|15,2521
|% -0,38
|
|Riyal
|3,9377
|3,9575
|% 0,05
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|0,37
|
|Altın Gr.
|899
|899
|1,21
|
|Cumhuriyet
|5.981
|6.071
|-23,00
|
|Tam
|5.949
|6.097
|-29,73
|
|Yarım
|2.875
|2.949
|-14,39
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-7,19
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,00
|-0,11
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,89
|