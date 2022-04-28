NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
28.04.2022 15:09
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 Yılı Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024778
BIST
15:062.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,81
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.440
15:0614,8214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0130
|Açılış
|: 14,7920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
15:0615,5663
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0602
|Açılış
|: 15,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
15:06898,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,96
|Açılış
|: 898,61
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
900,68
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler15:03
|SKBNK
|1,21
|223.339.526
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.443.105
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.126.423
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|12.567.403
|% 9,97
|
|KZBGY
|62,30
|20.095.676
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,88
|40.683.018
|% -8,05
|
|SERVE
|23,50
|677.824
|% -6,37
|
|ACSEL
|44,80
|19.031.637
|% -5,53
|
|THYAO
|41,30
|4.113.803.953
|% 1,98
|
|GARAN
|15,01
|1.757.591.741
|% 0,27
|
|AKBNK
|9,04
|1.148.220.640
|% -1,20
|
|SISE
|17,91
|1.058.695.671
|% 0,51
|
|EREGL
|33,72
|985.657.264
|% -1,81
|
|ALBRK
|1,24
|402.169.535
|% -4,62
|
|EKGYO
|2,72
|698.940.859
|% 3,42
|
|YKBNK
|4,97
|975.501.591
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,21
|223.339.526
|% 10,00
|
|AKBNK
|9,04
|1.148.220.640
|% -1,20
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8171
|14,8209
|% 0,08
|
|Euro
|15,5624
|15,5730
|% -0,34
|
|Sterlin
|18,3567
|18,4488
|% -0,88
|
|Frank
|15,1543
|15,2456
|% -0,42
|
|Riyal
|3,9384
|3,9582
|% 0,07
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-0,16
|
|Altın Gr.
|900
|901
|2,67
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.957
|6.105
|-21,70
|
|Yarım
|2.879
|2.953
|-10,50
|
|Çeyrek
|1.444
|1.477
|-5,25
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|-0,08
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,48
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Seans Raporu
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