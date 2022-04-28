NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
28.04.2022 15:22
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 Yılı Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024789
BIST
15:372.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,30
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.440
15:3714,8066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0018
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
15:3715,5811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0454
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
15:37900,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,73
|Açılış
|: 900,64
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler15:37
|SKBNK
|1,21
|225.540.136
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.335.248
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.451.861
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|114.760.560
|% 9,97
|
|KZBGY
|62,30
|20.112.871
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,92
|42.403.313
|% -7,58
|
|SERVE
|23,50
|677.824
|% -6,37
|
|ACSEL
|44,78
|19.529.076
|% -5,57
|
|THYAO
|41,44
|4.373.325.932
|% 2,32
|
|GARAN
|15,03
|1.796.407.548
|% 0,40
|
|AKBNK
|9,07
|1.217.881.673
|% -0,87
|
|SISE
|18,01
|1.124.225.882
|% 1,07
|
|YKBNK
|4,97
|1.045.066.156
|% 0,40
|
|ALBRK
|1,26
|424.870.287
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,71
|780.992.229
|% 3,04
|
|YKBNK
|4,97
|1.045.066.156
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,21
|225.540.136
|% 10,00
|
|AKBNK
|9,07
|1.217.881.673
|% -0,87
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7997
|14,8066
|% -0,01
|
|Euro
|15,5678
|15,5811
|% -0,29
|
|Sterlin
|18,3632
|18,4553
|% -0,85
|
|Frank
|15,1431
|15,2343
|% -0,49
|
|Riyal
|3,9395
|3,9592
|% 0,09
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|5,16
|
|Altın Gr.
|897
|897
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|5.980
|6.070
|-24,00
|
|Tam
|5.936
|6.084
|-42,75
|
|Yarım
|2.869
|2.943
|-20,68
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|-10,34
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|-0,15
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,65
|
Seans Raporu
15:37
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Endeks 2, 453 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 25, 641.00 milyon TL de
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