NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
28.04.2022 14:33
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 Yılı Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024749
BIST
16:512.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -19,26
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.429
16:5114,7824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0260
|Açılış
|: 14,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
16:5115,5702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0563
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5141
16:51899,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,51
|Açılış
|: 899,42
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler16:50
|BOSSA
|44,00
|23.684.313
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.465.229
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|12.729.534
|% 9,97
|
|POLHO
|3,42
|114.902.538
|% 9,97
|
|BASGZ
|16,23
|589.495.665
|% -9,98
|
|KZBGY
|62,30
|20.443.995
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,82
|46.242.384
|% -8,75
|
|DAGI
|3,35
|32.083.431
|% -6,42
|
|THYAO
|40,46
|5.454.788.226
|% -0,10
|
|GARAN
|15,00
|1.930.415.328
|% 0,20
|
|AKBNK
|8,99
|1.409.530.919
|% -1,75
|
|EREGL
|33,42
|1.283.448.326
|% -2,68
|
|SISE
|17,82
|1.272.628.315
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,29
|496.172.971
|% -0,77
|
|EKGYO
|2,68
|914.194.706
|% 1,90
|
|YKBNK
|4,91
|1.213.924.232
|% -0,81
|
|SKBNK
|1,20
|232.290.468
|% 9,09
|
|AKBNK
|8,99
|1.409.530.919
|% -1,75
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7730
|14,7811
|% -0,18
|
|Euro
|15,5498
|15,5622
|% -0,41
|
|Sterlin
|18,3246
|18,4164
|% -1,06
|
|Frank
|15,1180
|15,2091
|% -0,66
|
|Riyal
|3,9289
|3,9486
|% -0,17
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|1,97
|
|Altın Gr.
|895
|895
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|5.972
|6.062
|-32,00
|
|Tam
|5.933
|6.081
|-46,00
|
|Yarım
|2.868
|2.942
|-22,26
|
|Çeyrek
|1.438
|1.471
|-11,13
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,93
|-0,17
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,16
|
Seans Raporu
16:50
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17:05TTKOM
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17:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 78 kaybederek (% -0.76 ) 2, 192
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17:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEDIK, CASA, SKBNK, UFUK, POLHO, ETILR, BOSSA, TATGD, INVEO, EGGUB
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17:02
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