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NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor

01.04.2024 20:52
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor


NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )

Türkçe
Yıllık Rapor

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Açıklamalar

2023 Yılı Yıllık Rapor ve Ekler



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265362


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SELVA 17,05 57.048.722 % 10,00  
ISATR 1.896.897,50 1.896.898 % 10,00  
ERSU 47,40 71.732.529 % 9,98  
EUKYO 28,44 17.442.713 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,3068 32,3446 % 0,52  
Euro 34,6877 34,8128 % 0,40  
Sterlin 40,3758 40,5782 % -2,63  
Frank 35,5699 35,7481 % -2,34  
Riyal 8,5772 8,6202 % -2,00  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,04 25,08 % 0,66  
Platin 903,38 904,56 % 0,66  
Paladyum 1.004,38 1.007,39 % 0,66  
Brent Pet. 87,64 87,64 % 0,66  
Altın Ons 2.249,58 2.249,95 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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